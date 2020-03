Pereyra: “Queremos participar de la Ley de Hidrocarburos porque están en juego miles de puestos de trabajo”.

Durante la inauguración del nuevo edificio de la delegación sindical en Chos Malal, el Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, reclamó que se le de participación a los trabajadores en la futura Ley de Hidrocarburos que elabora el Poder Ejecutivo de la Nación.

“Estamos en una situación difícil: se frenaron los miles de despidos gracias a una fuerte acción gremial. Felizmente hoy el problema está amesetado y no hay despidos. Hay que cuidar las fuentes de trabajo y estamos esperanzados por la nueva Ley de Hidrocarburos que elabora el Gobierno”, dijo Pereyra.

Explicó que “tanto se habla y nada se sabe de la nueva ley que aún no ha sido presentada en el Congreso Nacional, pero queremos participar en ese proyecto para asegurarnos las fuentes de trabajo de todos los compañeros”, agregó frente a una multitud que se congregó frente al nuevo edificio de la delegación.

“Hoy venimos a inaugurar este edificio este no es del Sindicato, es de la Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados (MEOPP) y es mucho el trabajo que nos espera por delante. Este no es un edificio que se hace porque sí. Se hace porque tenemos expectativas y creemos que esto no es una obra para 170 afiliados que hay en este momento. Esperamos miles de nuevos afiliados en Río Negro y Neuquén gracias al desarrollo de los no convencionales que creará fuentes de trabajo en Rincón de los Sauces, Buta Ranquil y Chos Malal”, agregó el líder sindical.

