Piden que Trabajo inspeccione las condiciones laborales del personal tercerizado de salud

El diputado Andrés Blanco y la abogada del Ceprodh y concejal Natalia Hormazabal, quieren que la Subsecretaría de Trabajo inspeccione y controle a las empresas y cooperativas que prestan servicios de limpieza, seguridad, camilleros y cocina en hospitales, clínicas y centros de salud de la provincia.

“La situación de precarización laboral en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras tercerizados en el ámbito de la salud es preocupante. Se trata de personal que se está en la primera línea, contratados por empresas o cooperativas de trabajo sin condiciones de trabajo, seguridad e higiene adecuadas para proteger su salud”, explicó el diputado Blanco.

Por su parte, Natalia Hormazabal denunció que la tercerización “es un verdadero fraude laboral porque es un disfraz jurídico de una relación laboral encubierta”. Como consecuencia, los trabajadores y trabajadoras tercerizadas reciben salarios inferiores a los trabajadores de planta permanente del Estado. No gozan de estabilidad laboral, tienen contratos eventuales y la continuidad depende de la continuidad de los contratos de las empresas con el Estado. No cuentan con los mismos derechos laborales ni gremiales que el resto de los trabajadores”.

Es así, que “estas empresas están incurriendo en una violación de la legislación vigente y vulnerando los derechos laborales. Todo con el aval del Estado”.

En este mismo sentido, Blanco denunció que esta realidad resulta especialmente grave en el actual contexto de emergencia sanitaria. “La falta de condiciones de seguridad e higiene, de elementos de protección personal ponen en riesgo su salud”.

Además, insistió en que “a pesar de las reiteradas denuncias públicas las autoridades no cumplen con su obligación de Policía de Trabajo para que se cumplan efectivamente las leyes, convenciones colectivas que rigen la relación laboral”.

Encuesta de los trabajadores del Castro Rendón deja a la luz la precarización laboral:

Recientemente, trabajadores y trabajadoras del hospital Castro Rendón realizaron una encuesta en la que dejan a la luz la realidad de este sector.

En el apartado de la encuesta referido a las condiciones laborales y sindicales, muestra por ejemplo que a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras les renovaron el contrato entre una y diez veces. Y les computaron la antigüedad sólo al 13,5 por ciento, mientras que el 65,4 por ciento volvió a foja cero cada vez que cambian de empresa mediante licitación.

Con respecto a los derechos laborales, el 57,7 por ciento de los encuestados no d cuenta con cobertura de Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). En la misma línea, el 63,5 por ciento de los trabajadores y trabajadoras tercerizadas aseguran que la empresa no realiza los aportes jubilatorios y el 53,8 por ciento, respondió que la empresa no realiza los aportes para la obra social. Sumado a esto el 88,5 % contestó que tampoco perciben el salario familiar.

Con respecto a las condiciones en las que trabajan en plena pandemia, el 61,5 por ciento de los encuestados respondió que no reciben los Elementos de Protección Personal adecuados.

