PYMES neuquinas denuncian la profunda crisis que las afecta

Vaca Muerta no deja de ser noticia en los medios nacionales sin embargo las PYMES neuquinas sufren una profunda crisis.

Las Cámaras CEIPA y CAPESPE, celebran el diálogo constructivo que están llevando adelante el gobierno nacional, provincial, sindicatos y operadoras pero les preocupa que las PYMES de la provincia, vinculadas al sector hidrocarburífero sigan estando fuera de la mesa de diálogo y que no se implementen medidas que solucionen los problemas de fondo.

Hoy, las empresas PYMES de la provincia de Neuquén enfrentan una situación de crisis profunda que, a diferencia de lo sucedido en tiempos pasados nada tiene que ver con factores internacionales sino exclusivamente con malas decisiones de nivel nacional.

Por un lado, y como fue mencionado en los medios locales, desde el decreto 566/19 la caída de la actividad se redujo al mínimo nivel visto desde 2014 afectando al 90% de las pymes lo que lentamente empezaría a revertirse. La realidad es que, algunas empresas, en particular las relacionadas con las actividades del upstream (donde la cantidad de equipos de perforación en actividad se redujo al 50%) sufrieron reducciones de hasta el 90% en el nivel de actividad.

Esta modificación a la normativa se sumó a la ya existente – y hoy agravada – dificultad financiera. La cadena de pagos de la industria se encuentra muy “estirada”; de los 30 y 60 días de “uso y costumbre”, hoy los pagos a las PYMES se están realizando a 60, 90 y hasta 120 días. Es “vox populi” en la industria que algunas empresas, para no incumplir con los plazos de pago “patean” las certificaciones de servicios o “habilitas”. Todo, a costas de las PyMES.

En paralelo, se da una situación por demás injusta. Las grandes empresas por un lado demoran los pagos y en el mismo acto exigen cumplimientos estrictos en los planos fiscal y sindical a sus proveedores. Si hay deudas además, retienen fondos. En otras palabras, se exige a las PYMES que tengan todo al día, pero no les cancelan sus pagos regularmente. Tan grave es la situación, que algunas empresas tienen dificultades para ingresar al yacimiento y continuar con sus trabajos si no tienen, por ejemplo, sus F931 al día. Lo que resulta imposible de cumplir.

Además de esto, y también generando mayores costos de acceso al capital, las operadoras y grandes empresas no están realizando las correspondientes aceptaciones explicitas de las Facturas de Crédito Electrónica y esperan a que se cumplan los plazos máximos, impidiendo el normal funcionamiento de una de las leyes pensadas por la administración nacional anterior en favor de las PyMES.

La pregunta que se hacen las Cámaras Empresarias es: ¿Son las PYMES las que deben seguir soportando el costo financiero de la industria?. La respuesta es evidente: No. Las altas tasas de interés hicieron imposible el acceso al capital de trabajo. Durante el 2019, por decisión del gobierno provincial hubo para algunas empresas, una bocanada de aire a través de líneas de financiamiento a tasas subsidiada del BPN. El tiempo corre y a esta altura de los acontecimientos, una gran cantidad de PYMES se encuentra pagando sueldos y gastos corrientes, con los recursos que fueron solicitados para realizar inversiones de mediano y largo plazo; otras, que ya han vendido todos sus cheques y hasta cedido sus facturas a cobrar, ya están acudiendo a los descubiertos bancarios teniendo que pagar tasas que a veces son superiores a la propia rentabilidad.

Por otra parte, las Cámaras CEIPA y CAPESPE mantienen un gran dialogo con los referentes de los trabajadores y las PYMES de la provincia han sido las que mayor esfuerzo han hecho hasta el momento para no suspender ni despedir trabajadores lo que no es sostenible a través del tiempo. Las empresas PYMES no cuentan después de seis meses de caída en la actividad con la “espalda financiera” para continuar abonando regularmente sueldos sin contratos que generen ingresos. Los empresarios de la provincia y los trabajadores saben muy bien que sin contratos, no hay ingresos y que sin ingresos son pocos los meses que una PYME puede sostener a todo su personal.

Las pymes de la provincia han abonado sin dudar los aumentos de sueldos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las grandes empresas y operadoras no han reconocido aún ni actualizado los valores de los contratos para contemplar el 4,2% de aumento salarial otorgado en el mes de octubre y, por ende, se espera que se demoren en el ya acordado 9% que se espera a partir de enero. Para ser más claros, nuevamente son las PYMES las que realizan el esfuerzo, las que financian a las grandes empresas y las que no verán nunca un reconocimiento del costo financiero de tal esfuerzo.

Como si esto fuera poco, las grandes empresas comienzan a implementar políticas que afectan directamente y pueden reducir los volúmenes de trabajo. Los llamados “Contratos Integrados” son contratos que incluyen una gran cantidad de servicios que solo pueden ser ofrecidos por algunas grandes empresas (algunas, como AESA, subsidiarias de las mismas operadoras) en detrimento de las Pymes que por no contar con todos los servicios, ni siquiera pueden presentarse a las licitaciones.

Estos contratos integrados que, en los hechos, no implican mayor eficiencia o reducción de costos, están dejando sin trabajo a las empresas locales. “Excelencia Operacional” será el nuevo desafío que implementará YPF con sus proveedores sin embargo, no existe la «excelencia» en el control documental, en la certificación de servicios y en la evaluación de nuevos proveedores llamándolos a licitaciones abiertas e invitando a todos para tener igualdad de oportunidades. Tampoco se respeta la normativa provincial de “Compre Neuquino” y que no existan abusos de posición dominante. En algunas ocasiones, las empresas de la provincia se encuentran con grandes dificultades para un requisito mínimo para ser contratadas como es: ser evaluadas para calificar como proveedores. Esta situación, que lleva años es uno de los principales desafíos que deberá abordar durante el 2020.

Antes de que la «soga se corte» se necesita que se contemple con urgencia un procedimiento que otorgue respuestas más rápidas para evitar el cierre de las empresas provinciales, el cese del cumplimiento de sus compromisos, o el resultado de dejar de dar trabajo.

