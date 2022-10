Qué queda por disputarse en el fútbol argentino tras la definición de la Liga Profesional

El principal certamen de nuestro país ya tiene como campeón a Boca, pero todavía quedan un par de jornada con fútbol local antes de que arranque la gran cita de Qatar 2022.

Tras un domingo que será difícil de olvidar, Boca se consagró campeón de la Liga Profesional 2022 en la última fecha del torneo y definió el certamen que tuvo final abierto hasta último momento. Con el título del Xeneize se sentenció así el principal torneo del fútbol argentino y cada vez queda menos para cerrar la temporada y quedar a la espera del arranque del Mundial de Qatar 2022, el gran evento futbolístico del año. Sin embargo, lo cierto es que a pesar de tener definida la liga argentina, antes de que empiece la Copa del Mundo quedan todavía un par de partidos e incluso, definiciones de torneos.

Quedan cuatro partidos de la última fecha, que se jugarán entre lunes y martes, mientras que también se disputará el pendiente entre Vélez y Central Córdoba, que había sido postergado en la jornada 19. Lo más destacado es la pelea por el último cupo de Copa Libertadores: por ahora le corresponde a Huracán (65 puntos y +12 de diferencia de gol), pero Tigre (63 y +17) y Newell’s (62 y +6) sueñan con ese lugar.

Lunes 24: Barracas Central vs. Newell’s (15.30hs), Rosario Central vs. Colón (16.30hs) y Tigre vs. Arsenal (20.30hs)

Martes 25: Vélez vs. Central Córdoba (19hs) y Platense vs. Lanús (20hs)

Copa Argentina: quedan las semifinales y la final

El miércoles 26 será la gran jornada de semifinales de la Copa Argentina, con Boca queriendo aprovechar el envión que le dio el título para ir en busca de uno más y quedar como el gran campeón del año. Patronato, Banfield y Talleres, los otros tres que sueñan con cerrar la temporada con un título. La final se jugará el domingo 30.

Banfield vs. Talleres, a las 18 en cancha de Newell’s

Patronato vs. Boca, a las 21.30 en el Bicentenario de San Juan

Trofeo de campeones: el último título de la temporada de la Liga Profesional

Como Boca se consagró campeón tanto de la Copa de la Liga como de la Liga Profesional, los dos subcampeones disputarán un partido para saber quién enfrenta al Xeneize en busca del Trofeo de Campeones. Tigre, finalista del primer torneo del año, o Racing, reciente subcampeón de Boca, prolongarán su temporada con la final entre ceja y ceja.

Tigre vs. Racing, el miércoles 2 de noviembre en estadio y hora a confirmar (sería en cancha de Huracán)

Boca vs. Tigre/Racing, el domingo 6 de noviembre en estadio y hora a confirmar

Ascenso: se definen los reducidos de todas las categorías

La Primera Nacional ya está en etapa de semifinales, con Instituto, Defensores de Belgrano, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Caseros soñando con el ascenso a Primera. Son seis partidos en total que se jugarán: dos series de semifinales ida y vuelta (Instituto-Defensores y Gimnasia-Estudiantes) más la final, que también es a dos partidos. Si bien no se confirmó el cronograma, por lo menos las semifinales se jugarían durante los próximos dos fines de semana.

En Primera B restan jugarse las dos finales: Defensores Unidos de Zárate y Villa San Carlos se enfrentarán primero en Zárate y después en Berisso para ver quién asciende a la Primera Nacional, a donde también se sumará otro ascendido del Federal A. El torneo que tiene a los clubes de todo el país está en etapas de cuartos de final, por lo que todavía hay varios partidos para jugar.

En Primera C quedan todavía tres instancias del reducido para ver quién se consagra campeón de la temporada y gana el único ascenso, mientras que en Primera D ya se terminó el año, que tuvo el ascenso de Yupanqui.

Torneo de Reserva: Boca y Lanús disputarán el trofeo de campeones

El Xeneize también ganó el torneo de Reserva de la Liga Profesional y se medirá ante el Granate, que había alzado la Copa de la Liga. Todavía no se confirmó el cronograma.

