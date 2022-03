¿Quién es Darío Herrera? El neuquino que arbitrará el Superclásico River-Boca

Neuquén será el encargado de dar la pitada inicial en Nuñez, este domingo a las 19hs.

Darío Herrera, el árbitro del Superclásico entre River y Boca, nació en Andacollo y tiene 37 años. Según el anuncio de AFA, el juez neuquino estará acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá, mientras que el cuarto árbitro será Facundo Tello.

Este Superclásico tendrá lugar en Núñez y será el cuarto en la trayectoria de Herrera. Su debut en este tipo de partidos quedó truncado en 2015, aquella noche en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, en la que los jugadores de River fueron atacados con gas pimienta cuando ingresaron a jugar el ST en la cancha de Boca.

Ese mismo año, Herrera tuvo su segunda oportunidad en un partido por el torneo local que se disputó en el estadio Monumental y que terminó con victoria 1-0 del Xeneize por un gol de Nicolás Lodeiro.

En total dirigió 27 veces a Boca, con 15 triunfos, 9 empates y 3 derrotas. A River lo arbitró 20 veces, con 11 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Recordamos también que esta es la última fecha antes de que se empiece a utilizar la tecnología del VAR, lo que se traduce en una responsabilidad extra sobre Darío y su capacidad de arbitrar este tipo de enfrentamientos deportivos y que además, ha despertado muchas dudas entre los simpatizantes. ¿Por qué empezar a utilizar el VAR después de los clásicos?

El mismo Marcelo Gallardo se refirió al respecto y no anduvo con vueltas sobre la tecnología: «No me parece lógico que el VAR llegue a mitad del torneo. No sé cuáles son las razones, me hubiera gustado que llegara al inicio», declaró el muñeco durante una conferencia de prensa.

