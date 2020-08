Rocío Oliva confirmó que encontró un nuevo amor

La integrante de «Polémica en el bar» contó detalles de su flamante relación y sorprendió a todos.

Rocío Oliva habló de su nuevo romance y sorprendió a todos con su relato. La ex pareja de Diego Armando Maradona se refirió a una flamante relación que estableció con un hombre y confirmó su noviazgo.

Consultada sobre su presente personal en “La Jaula de la moda”, la blonda no dudó en contar detalles de su actualidad amorosa en el ciclo que conduce Horacio Cabak.

“Estoy bien. Encontré a un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos tanto en lo laboral como en lo personal y es mi confidente”, comenzó diciendo Oliva.

Y agregó: “Todo lo que me pasa se lo consulto y por suerte, todos los consejos que me va dando después resultan que son como él me decía y eso hace que cada vez le consulte más. Más allá de todo, de estar enamorada y conociéndolo, porque uno está en una etapa de enamoramiento y empezás de a poco”.

Por otro lado, indagada por si ya conviven, Oliva indicó: “No porque él está trabajando y yo también y es un poco complicado. Igual, yo le dije en un momento ‘hubiésemos pasado una parte de la cuarentena juntos’. Salió en una charla la posibilidad de pasar la cuarentena juntos para conocernos más, aunque sea una etapa. Yo le dije que sí y después quedó ahí. Después se lo recordé de nuevo pero no vivimos juntos”.

Por último, aclaró que su novio no es del mundo del deporte y que “trabaja de manera independiente”. “Va todo encaminado. Lo que más le digo siempre es que me gustan sus besos. Es todo muy reciente y el camino es muy largo. No me apuro a nada y tampoco es mi prioridad el casamiento”, cerró Rocío Oliva.

