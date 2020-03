Se realizará en Villa Pehuenia Moquehue el 9ª Seven de Hockey Mamis y Mayores

El Club Deportivo, Cultural y Social Villa Pehuenia organiza el “Seven de Hockey Mamis y Mayores” que nuclea a más de 10 reconocidos equipos de la región.

Esta novena edición se realizará el sábado 7 de marzo de 9 a 19hs en las canchas del Complejo Don Cirilo, un entorno único e inigualable, junto a la laguna de origen glaciario y los bosques de araucarias que ofrecen un marco natural impactante.

A tan solo 310 km de Neuquén, este destino turístico propone una jornada a puro hockey donde los visitantes podrán disfrutar del maravilloso paisaje de los lagos Moquehue y Aluminé rodeados de montañas y bosques de araucarias milenarias.

Se trata de un encuentro deportivo y social, en el cual, además de compartir la pasión por el deporte, se disfruta de un fin de semana de diversión junto a amigos y familiares.

Muchos equipos eligen este escenario para conmemorar el Día de la Mujer, tal como se propone desde el Club, participando de un torneo con modalidad seven, siete jugadoras en cancha por lado, ellas son mayores de 30 años (se permiten 2 jugadoras por equipo mayores de 25 años) que se benefician no sólo físicamente, sino que comparten un clima de camaradería y buen vivir. Los y las árbitros pertenecen al G.A.V.y M (Grupo de Árbitros para Veteranas y Mamis). Y, complementa el profesionalismo, el constante acompañamiento que reciben las Cachañas (equipo local) de su madrina: la ex leona y actual Secretaria de Deportes de la Nación Inés Arrondo, quien desde sus inicios confió en la fuerza y empuje de este incipiente Club, inserto en un rincón cordillerano.

Las mamis hockey de Villa Pehuenia participaron de importantes torneos con muy buenos resultados, entre los más recientes: fueron campeonas del torneo apertura 2019 de la Liga Regional de Hockey que se realiza en la ciudad de Zapala y obtuvieron el primer lugar del Seven Internacional de Hockey organizado por ARG Team en San Miguel (Buenos Aires) en el mismo año.

Luego de la jornada de Hockey los participantes y visitantes podrán quedarse en el destino y

disfrutar de esta hermosa aldea de montaña realizando actividades como Paseos Lacustres, Kayak, Caminatas, Escalada en roca, Mountain Bike, Rafting, entre algunas de las tantas propuestas que el destino ofrece.

