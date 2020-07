Senillosa: se levantó el aislamiento de los empleados de las oficinas de Comercio y Bromatología

Se había notificado un caso sospechoso en la Municipalidad de Senillosa. Estaban en aislamiento preventivo más de 20 personas por contacto estrecho.

Luego de conocerse el resultado negativo de un empleado del área de Comercio y Bromatología del municipio, las personas que habían sido aisladas de manera preventiva, continúan su vida cotidiana con normalidad.

Con más de cien personas aisladas de manera preventiva por haber viajado, haber tenido contacto estrecho con personas sospechadas de Covid-19 o ser provenientes de áreas de alta circulación del virus, la noticia del resultado negativo de un caso sospechoso trajo tranquilidad a los empleados municipales. La cifra de personas aisladas bajó, por el momento a 81.

Cabe recordar. que en la localidad las medidas restrictivas vigentes hasta el 17 de Julio son las siguientes:

-Circulación peatonal: Lunes a sábado de 8 a 20 horas. Domingos de 9 a 19 horas.

-Circulación vehicular: Lunes a sábado de 8 a 20 horas. Domingos esta prohibida la circulación.

-Actividades Físicas y recreativas: Caminatas, ciclismo y trote se permiten los días de lunes a domingo de 9 a 19 horas. Paddle (dos jugadores). Canotaje, patín, pesca, gimnasia artística, boxeo y tenis de mesa están permitidos los días lunes a sábado de 9 a 19 horas.

-Actividad comercial: en su modalidad Take away, de lunes a sábado de 8 a 19:30 y en su versión Delibery, de lunes a sábado de 8 a 22 horas. Los domingos se mantiene el cierre de locales comerciales para desinfección.

-Los encuentros sociales y aglomeraciones sociales de cualquier característica, permanecen prohibidos.

-El ingreso y egreso a la localidad está prohibido para quienes no puedan comprobar o certificar por medio del D.N.I su residencia en la localidad con excepción de los trabajadores esenciales.

Además, desde el Comité de Emergencia de Senillosa, recomiendan el uso obligatorio de protector facial, tapa boca o barbijo y que en los vehículos particulares transiten máximo dos pasajeros.

Hasta el momento se registran 81 personas en aislamiento, 1 caso sospechoso y 7 casos confirmados.

