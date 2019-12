Sharon Stone se uniÃ³ a una app de citas pero nadie creyÃ³ que era ella

«Hey @bumble, ¿me está excluyendo?», se quejó la actriz en Twitter y desencadenó una catarata de comentarios.

Encontrar pareja no es fácil para nadie, ni siquiera para una superestrella bellísima como Sharon Stone. La actriz recurrió a una app de citas, Bumble, pero tuvo un problema: los usuarios no creyeron que la protagonista de Bajos Instintos necesitara recurrir a Internet para buscar candidato y denunciaron la cuenta como falsa.

Stone hizo lo que haríamos todos: se fue a quejar a Twitter.

«Fui al sitio de citas @bumble y cerraron mi cuenta. ¡Algunos usuarios informaron que no podría ser yo! Hey @bumble, ¿me está excluyendo? No me excluyas de la colmena», tuiteó la actriz.

Los tuiteros se asombraron por partida doble: porque Sharon Stone se anotara en una app de citas y porque le bloquearon la cuenta. «Dios mío, si Sharon Stone no puede entrar en una página de citas, ¿qué nos queda al resto?» o «Si tú estás en Bumble, no hay ninguna esperanza para nosotros», fueron algunos de los comentarios que recibió.

Por suerte, la actriz recuperó su cuenta. La directora editorial de Bumble, Clare O’Connor, le respondió vía Twitter explicando que su perfil ya fue desbloqueado y que esperan que este problema no se vuelva a repetir:

«¡Puedes volver a Bumble! Gracias por esperar y deseamos que encuentres tu amor».

Para nosotros, la posta se la tiró otro tuitero: «No era más fácil decir acá en Twitter que estás soltera y aceptar ofertas?».

