Suspensiones: análisis del Artículo 223 bis en números

Ante la reunión Tripartita celebrada ayer y que sería plasmada en una norma o decreto en las próximas horas, Martin Ferragut, socio de R&F Consultores, realiza un análisis del alcance de la medida de suspensión en términos de costos empresarios.

El entendimiento de los tres sectores que se reunieron ayer, (Gobierno, Empresas y Sindicatos), establece la homologación automática de los acuerdos que se celebren con hasta un 25% de quita sobre el Salario Neto que debería percibir el trabajador suspendido. «Que haya una homologación automática es positivo en este contexto y la dinámica en la cual se están sucediendo los acontecimientos junto a la respuesta que está dando el Gobierno al respecto», aclaró Ferragut en diálogo con neuquen24horas.com.

Para realizar un análisis en números, el especialista nos explica: «Simplificaremos y desagregaremos los costos de un sueldo ejemplo de $40.000 de remuneración bruta y una alícuota de ART del 5%, comparando los costos en una situación normal, con la Asignación No Remunerativa necesaria para llegar al límite previsto por el acuerdo mencionado. Asimismo, simplificamos el caso, no contemplando los prorrateos mensuales de SAC, vacaciones, etc.

Como puede observarse, firmando un acuerdo en los términos que estarían consensuados (haber neto del 75% que le hubiera correspondido al empleado), en virtud de abonarse una suma que sólo aporta y contribuye a Obra Social, la disminución del costo del F931 es sustancial (81%), mientras que la disminución del costo total del empleador es del 45%. Si a esto le agregamos que el empleador pudo obtener los Beneficios del Programa ATP, por el cual el Gobierno se haría cargo de una parte del salario – que puede computarse de todas formas – la diminución del costo total del empleador sería del 78%.

Ahora bien, algunas aclaraciones al respecto. No se debe considerar el ejemplo linealmente para cualquier caso, en virtud que la ayuda del Gobierno para el pago de salarios dependerá de cada caso particular y oscilará entre $16.875 y $33.750, como también habrá que ver por la alícuota de ART la incidencia total en el Formulario 931, entre otras cosas.

Además tener en cuenta que el sistema de suspensiones no rige para el caso de adultos mayores, trabajadores de grupo de riesgo, embarazadas, o personal dedicado a la modalidad de teletrabajo, quienes deben percibir sus haberes en forma habitual.

Un beneficio adicional, para el empleador, es que el período de suspensión, no devenga Sueldo Anual Complementario, y por lo tanto por cada 30 días de suspensión, el SAC a abonar en Julio de 2020, podrá disminuir en aproximadamente un 16% del que le hubiera correspondido.

Por último, se destaca que es posible disminuir los costos del empleador sin realizar ningún recorte en el salario neto del empleado, en virtud de transformarse en No Remunerativo el pago realizado en el marco de suspensiones. En este caso, realizando una quita del 14% sobre el salario bruto, el empleado, al no realizar aportes de Seguridad Social, percibirá el mismo monto neto que le correspondería, generando una sustancial disminución del costo del Formulario 931 de Aportes y Contribuciones. En el ejemplo visto:

Vemos que sin perjuicio de percibir el empleado el mismo salario neto, la disminución del costo de Aportes y Contribuciones será de un 75%», concluyó su análisis.

