Tarjeta Actual: Estafas a clientes y despido masivo de empleados durante la cuarentena

En marco de los públicos reclamos a la empresa Actual S.A. por estafas con débitos duplicados y triplicados, esta tarde un total de 20 empleados fueron notificados de su desvinculación sin causas detalladas.

Clientes de la tarjeta Actual denunciaron en las redes sociales una serie de múltiples estafas con débitos automáticos realizados de manera duplicada y triplicada. «Estafados por Actual», es el grupo que han decidieron crear en Facebook para alertar a las personas sobre el lamentable proceder que la financiera llevó a cabo durante los meses de abril y mayo, en plena cuarentena establecida desde el Gobierno Nacional. Indignada ante la falta de respuestas, Angélica Torino, una de las damnificadas por el accionar sostuvo que al realizar el reclamo telefónico y en sucursal de Neuquén -calle San Martín 352- recibió la respuesta de que «no podían darles soluciones».

Tarjeta Actual cuenta con sucursales en distintas provincias del país, donde los clientes también reclaman que les devuelvan su dinero. En entrevista con nuestro portal de noticias, Rosa, a quien se identificó como otra de las personas afectadas declaró: «el pasado 30 de abril me debitaron una cuota de $22.100 y el 7 de mayo volvieron a debitarme el mismo importe» sin previo aviso. «Dijeron que me devolverían el dinero en 48 horas, pero hasta ahora no hay respuestas», sostuvo luego de catalogar esta situación como una estafa.

El descontento se trasladó esta tarde a los empleados de la empresa, quienes fueron notificados en las distintas sucursales de un despido masivo a 20 empleados mientras cumplían con su horario laboral con normalidad. A través de una reunión organizada por la responsable de RR.HH. Jésica Busto, trabajadores de la ciudad de Neuquén y la localidad vecina de Cipolletti recibieron de manos de la contadora una fotocopia de la carta documento presuntamente enviada a sus respectivos domicilios notificando la desvinculación con causas que no fueron detalladas y de las que no se dio prueba fehaciente. Al consultar el motivo de los despidos, la Sra. Busto confirmó no tener ninguna razón para hacer efectiva la medida y responsabilizó a la presidencia de Actual de lo sucedido.

La empresa perteneció a un grupo inversor a cargo de Alberto Spagnolo, quien luego de ser entrevistado por nuestro medio dijo haber dejado la facultad el día 7 de noviembre de 2019 a nombre del Sr. Bergesio y otro grupo de personas, negando tener un vínculo con alguno de ellos. La información coincide con lo detallado en las cartas documento enviadas a los operarios de Actual, ya que éstas tienen la firma y aclaración del mismo Bergesio, quien no explicó las razones de ninguna desvinculación.

Hasta el momento, los directivos no han hecho ninguna declaración acerca de qué sucederá con el dinero debitado injustamente de las cuentas de sus clientes y tampoco ha realizado el correspondiente pago de sueldos a sus trabajadores. Mañana el sindicato de Empleados de Comercio tomará el mando de la situación y reclamará el cumplimiento de los derechos de aquellos empleados que hoy se encuentran con la gran incertidumbre de saber cómo abastecerán las necesidades básicas de sus familias.

