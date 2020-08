Tenía cáncer, no lo sabía y se lo detectaron tarde por el coronavirus

Una periodista española de 26 años contó a través de las redes sociales que tenía un cáncer gástrico, pero que se lo detectaron tarde por culpa del coronavirus.

Olatz Vázquez, una joven periodista y fotógrafa de 26 años, ha compartido a en su cuenta de Twitter su desgarradora historia. El pasado 9 de junio su vida cambió por completo cuando le diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis abdominal. “El proceso de aceptación, para mí, ha sido lo más duro, incluso más que el tratamiento”, afirmó.

En un mensaje a través de las redes sociales escribió: “El 9 de junio de 2020 me diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis abdominal. Estadio IV. No me sorprendió; llevaba un año yendo de médico en médico porque no me encontraba bien”. Olatz llevaba esperando más de dieciocho meses a que le hagan una gastroscopía, pero se fue postergando aún más cuando comenzó la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El 22 de abril tenía turno para una gastroscopía, pero el 20 de marzo de 2020m la llamaron para avisarle que debido a la alerta sanitaria por el Covid-19 decidieron postergarla para el 9 de junio. Finalmente pudo concurrir, pero allí fue donde le dieron la peor noticia: “Olatz, hemos encontrado varias úlceras tumorizadas en tu estómago”. Tenía cáncer.

Desde su cuenta de Instagram @olatzvazquez, combate la enfermedad con fotografías. “Necesito reconocerme. No os voy a mentir; me cuesta. Me cuesta ver esta nueva yo. No es que no me guste; simplemente no me reconozco”, compartió en una de sus publicaciones.

