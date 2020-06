Terremoto en México: 1.571 réplicas, hospitales dañados y seis muertos en 24 horas

El fenómeno que se sintió en Ciudad de México y amplias zonas del sur y centro del país causó daños en dos hospitales y cortes de energía eléctrica generalizados. Hay 30 heridos.

Al menos seis personas murieron en el estado mexicano de Oaxaca, tras el fuerte sismo de 7.5 grados en la escala de Richter que sufrió ese país y que se sintió en la capital y en seis estados de la región centro-sur.

El fenómeno, que sorprendió a la población de más de la mitad del país en plena fase de liberación del aislamiento por coronavirus, causó además daños en dos hospitales y cortes de energía eléctrica generalizados.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que un anciano murió en la localidad de San Agustín Amatengo, por la caída de un muro y que un trabajador de 53 años perdió la vida al caer de una estructura en la refinería «Antonio Dovalí Jaime», de la ciudad de Salina Cruz, precisó la agencia ANSA.

Autoridades sanitarias de Oaxaca reportaron algunos hospitales públicos dañados y con grietas en la zona de influencia del movimiento telúrico, que obligaron a desalojarlos.

En la Ciudad de México, la intendenta Claudia Sheinbaum informó que dos personas resultaron lesionadas al caer un cable de alta tensión en Iztapalapa, y que un niño que cayó fue trasladado a un hospital pediátrico.

Además 36 edificios sufrieron daños menores, cuatro de ellos administrados por el gobierno local.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México corrigió una evaluación inicial de 7.1 grados, ampliando el rango de la medición a 7.5, mientras que se han registrado 147 réplicas.

El organismo informó que el epicentro del terremoto, ocurrido este martes a las 10,29 hora de México (13,29 hora argentina) fue localizado cerca de la localidad de La Crucecita, en el estado sureño de Oaxaca.

También resultaron dañados cuatro edificios ya resentidos por los terremotos de 7.1 y de 8.1 grados de septiembre de 2017, que causaron cerca de 500 muertos y derribaron decenas de inmuebles.

David León, coordinador nacional de Protección Civil, llamó a guardar la calma, no regresar a los edificios o viviendas hasta no estar seguros de que no hubo daños estructurales que pongan vidas en peligro.

El presidente mexicano, Andrés López Obrador, pidió a la población que actúe con precaución por las réplicas «sin angustia ni desesperación».

En el sureño estado de Chiapas, frontera con Guatemala, el sismo se sintió en Tuxtla Gutiérrez, en las costas y en la región del Soconusco, e inclusive en parte del país vecino, pero sin reportarse daños o víctimas.

Una de las zonas cercanas al epicentro es el centro veraniego de Huatulco, Oaxaca, costas del Pacífico, donde no se reportan incidentes.

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que tras el sobrevuelo de helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no se reportaron incidentes de consideración.

El gobernador del Estado de México, vecino a la capital, Alfredo del Mazo, informó que se registraron cortes de energía eléctrica, que dejaron a cientos de miles de personas sin luz.

Méxicó está sobre cinco placas tectónicas, pero el litoral del Pacífico es el más activo en materia sísmica, pues está sostenido por el cruce de la microplaca de Rivera, la placa de Cocos, y la del Caribe.

