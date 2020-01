Un hombre se suicidó tras confesar que fue abusado cuando era chico

Unos días antes de tomar la terrible decisión le había confiado a su pareja los abusos sufridos cuando era chico.

Un hombre joven de 29 años tomó la decisión de quitarse la vida tras revelar a su novia que cuando era pequeño sufrió abusos de parte de un joven. Dejó una nota de despedida donde lamentaba que nadie lo haya acompañado cuando estuvo mal y pidió que escuchen a los niños. Fue la hermana del hombre quien realizó la denuncia en una comisaría y desde allí se dio intervención a la fiscalía local, que inició una investigación de oficio.

El día 13 de enero el hombre tomó la drástica decisión de quitarse la vida tras despedirse mediante un posteo en el Facebook.

«Solo después de tanto tiempo me queda despedirme de tantas personas que al momento de estar mal no estuvieron conmigo, ni hermanos, ni mamá, ni papá, ni tíos, ni nadie se molestó en saber cómo estaba, en cómo la pasaba, ni nada por el estilo», empieza la carta de despedida del joven.

Días antes había revelado a su pareja el horror que había vivido en manos de otro joven durante su niñez.

«La verdad es que pasé tantas cosas malas, que solo muy pocas personas saben, que ya no me dan ganas de vivir ni menos ver cómo me desprecian», expresó el joven, y pidió: «Escuchen a todos esos chicos que sean callados, que cada vez que quieran hablar de algo importante los escuchen y no los ignoren, porque cuesta mucho hablar de las cosas con las que tenemos que batallar todos los días».

Luego de conocer lo que había sucedido, su novia le contó a la hermana de la víctima, todo lo que sabía.

Con esa información, ese mismo día, la mujer se acercó a la Comisaría 18 y a la Fiscalía de Asignación de Casos y denunció la situación. La Justicia inició una investigación de oficio, pero se adelantó que se trata de una causa compleja. Investigan si existen otras víctimas.

Tres días más tarde, un importante grupo de vecinos realizó un escrache en la casa del presunto abusador e intervino Policía.

Comments

comments