Una mujer dice que viene del año 3780 y sus crudos relatos son espeluznantes

Luego de emprender el novedoso viaje a través del tiempo, la mujer brindó detalles de qué pasará en el futuro con la humanidad.

Clara es la mujer que asegura que viajó a través del tiempo. Por medio de las diversas plataformas digitales se volvió viral un video en el que relató que pasará en el futuro luego de haber estado en el año 3780. Durante su relato se refiere al mundo como “horrorífico” y asegura que estará controlado por robots asesinos que tienen la intención de acabar con la humanidad.

“El objetivo de nuestra operación era ir al año 3780 para obtener algunos detalles sobre los robots. Las partes con inteligencia artificial. Mientras pensábamos que seríamos capaces de demostrar al mundo que este tipo de robots furiosos podrían conllevar a la eliminación de los humanos y la humanidad sería aniquilada por los robots”, dijo.

Y continuó: “El nombre de la máquina del tiempo es Isaac, en honor al nombre del profesor que la creó. Isaac es una máquina del tiempo que funciona con electricidad. Es una colaboración entre sillas metálicas, el cuerpo humano, una serie de corrientes eléctricas y frecuencias de tiempo”. “El humano debe sentarse en la silla metálica con una gran cantidad de agujas que conducen la electricidad a través de su cuerpo”, presisó.

“Hubo una gran batalla entre los humanos que se escondían y los robots. Y, por lo que pudimos observar, ellos perdieron la batalla y fueron destruidos por las máquinas. Me acerqué a uno de los robots, y no pueden llegar a imaginar lo que se siente al estar allí. Estaba viendo a ese robot dañado que estaba completamente construido de metal pero el rostro estaba cubierto con algo. Un material que me recordaba al silicón”, recordó.

VIDEO:

Comments

comments