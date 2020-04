Una mujer rompió la cuarentena y atacó a un policía con gas pimienta

Salió a caminar y cuando la policía la quiso detener se justificó citando la Constitución.

Una mujer rompió con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y salió a caminar por la vía pública sin detenerse ante la insistencia policial. A pesar de que era perseguida por tres efectivos para poder identificarla, ella continuó sus pasos y finalmente atacó a un agente con gas pimienta.

«No es estado de sitio, no me podes tocar, un decreto no está por encima de la Constitución», contestó la mujer, que se negó varias veces a dar la dirección de su casa ante la insistencia del policía que le preguntaba donde vivía. «No tengo porque decírtelo», respondió ella.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en Villa Ballester y la protagonista no pudo ni quiso justificar su presencia en la calle. También se encontraba sin tapaboca, algo que es obligatorio para circular en la provincia de Buenos Aires.

Después continuó caminando mientras uno de los efectivos le explicaba toda la situación. «Estamos en una pandemia, señora» , le dice. Ella siguió detallando artículos de la Constitución Nacional, como si eso justificaría sus pasos en la calle.

«Usted va a terminar en la comisaría», le advirtió el policía, quien grababa toda la escena con su celular. Pero al momento de acercarse para detenerla, la mujer sacó un gas pimienta, se lo arrojó en los ojos y salió corriendo.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, otros dos efectivos también la siguieron. La mujer, de 29 años, le mordió a uno de ellos la mano y a otro lo rasguñó. Fue detenida y trasladada a una comisaría, luego fue imputada por resistencia a la autoridad, lesiones y violación de la cuarentena.

Fuentes: LN

