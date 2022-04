Vaca muerta: comunidades mapuches exigen ser consultadas

Comunidades mapuches, nucleadas en la zonal Xaunko, anticiparon su rechazo a la obra del gasoducto Néstor Kirchner, luego de la visita del presidente Alberto Fernández.

Ante la visita del presidente Alberto Fernández a Neuquén, quien mañana desde el yacimiento de YPF Loma Campana le pondría fecha al inicio de la obra, desde la Zonal Xaunko de la Confederación Mapuche, anticiparon que reclamarán la consulta previa, libre e informada para la obra que anunciará el mandatario.

La obra que, en su primera etapa, conectará Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires, atravesando también Río Negro y La Pampa, demandará una inversión de 1.566 millones de dólares y un tiempo de construcción estimado en un año. El nuevo caño permitirá ampliar en 11 millones de metros cúbicos diarios, casi un 20% más la producción de gas que saldrá de los yacimientos neuquinos.

Sin embargo, el werken de la zonal, Gabriel Cherqui, aseguró que la obra tendrá «afectación» sobre las comunidades de la región, por lo que solicitarán que se cumpla con la consulta anticipada. «Así lo establece el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la declaración de las Naciones Unidades y, recientemente, un fallo de la Corte Suprema de Justicia que condena al Estado provincial neuquino en el caso de Villa Pehuenia».

Si bien aun no hay precisión sobre la traza definitiva del gasoducto que lleva el nombre del expresidente Kirchner para las comunidades mapuches habrá una afectación. Cherqui indicó que la normativa establece que el pedido puede ser cursado por lo «pueblos que puedan llegar a ser afectados. Atraviesa territorios de las comunidades y el gas que va a transportar ese caño se saca de territorios de las comunidades«.

También se refirió al «grado de contaminación que tiene Neuquén y que se esconde«. Planteó que el presidente «tiene que saberlo». «Después de que lo sepa que traiga los beneficios para Neuquén y el país. Mucha gente esta padeciendo contaminación. Hay una actividad sin control y hasta entierran desechos sin tratar», planteó.

La situación la definió como «una muerte a plazo fijo» en localidades «como Añelo, Rincón de los Sauces o las comunidades mapuches. De ese gasoducto no le queda ni una garrafa a las comunidades, que no tienen gas. Nos interesa que no nos traiga más problemas».

