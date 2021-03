Vecinos cortan Ruta 7 en reclamo por servicios básicos

Desde las 5 de la mañana de este lunes bloquean el tránsito entre Añelo y El Chañar.

Un grupo de 20 vecinos cortan la Ruta 7, desde las primeras horas de la mañana a la altura de la Picada 21, próximo a San Patricio del Chañar. Tras 15 días esperando una respuesta por el reclamo de las obras que le lleven los servicios básicos de agua y electricidad volvieron a la ruta.

Unas 30 familias que están asentadas, algunas desde hace 40 años, en el límite entre el ejido de San Patricio del Chañar y Añelo reclaman los servicios básicos para mejorar su calidad de vida.

No pertenecen a ninguno de los dos ejidos por lo que parece que vivieran en tierra de nadie y no reciben respuesta de provincia. En el 2016, acercaron los reclamos al EPEN que les dio un presupuesto de un millón de pesos. Solicitaron que sea compartido entre la Provincia y los vecinos, pero les dijeron que no tenían recursos.

Por su parte, Leandro Bertoya, intendente de San Patricio del Chañar indicó que son personas que están fuera del ejido, que usurparon tierras privadas y que la municipalidad no pueden darles una solución.

Los manifestantes dejan pasar particulares, transporte de pasajeros, ambulancias, excepto las empresas petroleras.

Comments

comments