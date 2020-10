Video de terror muestra a miles de caracoles devorando una meduza

Parecía un espectáculo natural de otro planeta, pero no, ocurrió en Puerto Elizabeth, Sudáfrica. Allí decenas de caracoles se comieron a una medusa gigante, también conocida como aguaviva, que quedó encallada en la playa africana ante el asombro de las personas que disfrutaban de una mañana de sol.

“La escena era un buffet total para cientos de crustáceos, algo con lo que me topé mientras caminaba por la playa al amanecer”, escribió Keith Ladzinski, fotógrafo de National Geographic.

El video fue subido a la cuenta de Instagram Nat Geo Wild de National Geographic, donde con apenas unas cinco horas de su publicación contaba con casi cien mil me gusta.

Las medusas son animales marinos, pertenecientes a los celentéreos, con forma de campana y cuerpo gelatinoso. Cuando están en el agua, en las profundidades del mar, su aspecto es majestuoso por la forma cómo se mueven y por los colores que pueden tener. Además, su forma de desplazarse es sorprendente: toman agua que introducen en una cavidad y que luego la expulsan usándola como propulsor.

Por su parte, el trabajo de Ladzinski, se enfoca en en el mundo natural, el cambio climático y los deportes extremos. También ha trabajado para publicidades y documentales. Además de ser parte National Geographic, el estadounidense es miembro fundador de Sea Legacy Collective y embajador de Nikon.

Ladzinski ha recibido numerosos premios como fotógrafo, entre ellos el PDN y The International Library of Photography. Sus fotos han aparecido en más de 100 portadas de prestigiosas publicaciones como National Geographic Magazine, Washington Post Sunday Magazine y The New York Times.

Además, en el mundo del cine también se ha destacado como director de fotografía: ha sido nominado dos veces a los premios Emmy.

“La exploración se trata realmente de ver lo desconocido y experimentar lo desconocido y mostrar a la gente lo desconocido”, dijo Ladzinski en un entrevista a Los Angeles Times.

