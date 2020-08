Vuelta a clases: el 46% de la comunidad educativa no quiere comenzar

Una encuesta realizada por el CPE refleja las opiniones divididas ya que el 45% quiere hacerlo.

El gobernador Omar Gutiérrez adelantó los datos correspondientes a una encuesta realizada por el Consejo Provincial de Educación, durante la conferencia de prensa en que presentó el polo tecnológico junto al intendente Mariano Gaido. Según indicó el mandatario, el 46% de la comunidad educativa de la provincia no está de acuerdo con regresar a las aulas, el 45% dijo que sí y el resto tiene miedo.

La propuesta online a la que directivos, preceptores, docentes, estudiantes y padres podían acceder a través del portal web de la Provincia se titulaba «Camino a la escuela presencial».

Los resultados de esta encuesta, arrojaron que la vuelta a clases está dividida entre quienes están de acuerdo, los que no y los que dudan porque tienen miedo. Al respecto Gutiérrez sostuvo: «Se buscará acordar para esa vuelta a la escuela porque no puede haber un solo integrante que no esté convencido. No lo vamos a llevar a la rastra y vamos a sumar todas las medidas de seguridad que sean necesarias».

Por su parte, la ministra de Educación, Cristina Storioni explicó que en base a los datos que se van analizando, se está planificando un retorno en forma escalonada en localidades que no posean casos activos de coronavirus y priorizando a los estudiantes de los últimos ciclos tanto del nivel primario como secundario.

El gobernador junto con las ministras de Salud, Andrea Peve, y Educación, Cristina Storioni, presentaron en el mes de julio, un protocolo sanitario que prioriza la seguridad para el regreso gradual y escalonado a las aulas.

Comments

comments